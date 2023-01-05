"Getir Atığını Al Harçlığı" uygulaması ile 234 ton atık toplandı

Samsun'da "Getir Atığını, Al Harçlığını" uygulaması ile 2022 Ağustos ayından bugüne kadar 234 ton atık toplandı.

İlkadım Belediyesi tarafından başlatılan "Getir Atığını, Al Harçlığı" uygulaması devam ediyor. Proje çerçevesinde 2. dönem çekilişi yapıldı. Çekilişle kazanan 50 kişiye 500'er TL'lik alışveriş kartı dağıtıldı.

İlkadım Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Başkan Necattin Demirtaş'ın talimatlarıyla hayata geçirilen “Getir Atığını, Al Harçlığını” uygulamasının 2. dönem kazananları çekilişle belirlendi. Belediye konferans salonunda düzenlenen çekilişte İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ilk çekilişi yaptı. 500 TL'lik alışveriş kartını 10682 bilet numarasıyla kazanan ilk talihliyi Başkan Demirtaş belirledi. Çekilişe 10 bin 100 bilet katıldı. 8. Noter adına katip Cahit Cengiz Gülsevin diğer talihlileri belirledi.

"Amacımız milli ekonomiye katkı sağlamak"

Etkinlikte konuşan Başkan Demirtaş, "Buna benzer bir uygulamayı ilk belediye başkanlığı döneminde 'Çöpünüz altın olacak' şeklinde yapmıştık. Burada Getir Atığını, Al Harçlığını uygulaması biraz hareket sağlıyor. İnsanlar atıklarını getirdiklerinde parasını alıyor. Atık meselesi, şu an ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Hedefimiz doğaya atık bırakmadan milli ekonomiye katkı sağlamaktır. Bu dönüşümü arzu ediyoruz. Getir Atığını, Al Harçlığını projesi başladığı ağustos ayında bugüne kadar 234 ton atık toplamışız. İnşallah ivme kazanarak gidecektir. İnsanlarımızı cebine 3-5 harçlık girmesi bizim hoşumuza giden bir durumdur. Bu gibi durumlarda ödül teşvik edici bir etkendir. Ben de kendi evimde kağıtları, plastikleri ayrıştırıyorum" dedi.

Atık Toplama Merkezi (ATOM) mobil otobüsüne atıklarını getiren vatandaşlar hem paralarını aldı hem de çekilişe katıldı. Noter huzurunda çekilişe katılan 10 bin 100 bilet arasından 50 kişi 500 TL'lik alışveriş kartının sahibi oldu.