“Getir Atığını Al Harçlığını” uygulaması: 50 talihi belli oldu

Samsun'da, geri dönüşüme ilçe halkını teşvik etmek için hayata geçirilen “Getir Atığını Al Harçlığını” uygulaması ile Atık Toplama Merkezi (ATOM) otobüsüne atıklarını getiren 11 bin 150 kişiden 50'si çekilişle 500'er TL kazandı.

Belediye Çok Amaçlı Salonda, Samsun 8.Noter Katibi Cahit Cengiz Gülsevin gözetiminde 4. dönem mart ayına ait 11 bin 150 adet bilet arasında 50 asil, 10 yedek biletler kutudan tek tek çekildi. Çekiliş öncesi üçüncü dönem kazanana talihlilere 500 TL'lik alışveriş kartları takdim edildi. İlk talihliyi İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık kutudan çekti. Geri kalan 50 asil 10 yedek talihli biletleri ise Samsun 8. Noter Katibi Cahit Cengiz Gülsevin belirledi.

“Her atığın çöp olamadığını biliyor, geri dönüşümle kullanabilir hale getiriyoruz” diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Hep birlikte sıfır atık için hareket ediyor, çevremizi birlikte kurtarıyoruz. Yaptığımız bu mücadelenin ATOM atık toplama aracımız ile meyvelerini almaya başladık. Geri dönüşümde alanında da Türkiye'de en başarılı ilçeler arasına yer alıyoruz. Bunu hep beraber başardık. Sıfır atık çalışmalarında ivme arttıran İlkadım Belediyesi bu çalışmalarıyla geri dönüşümde örnek olmaya devam edecek” diye konuştu.