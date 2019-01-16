Geyikkoşan halkın hizmetinde

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 6 milyon liralık bir harcama sonrası Alaçam'ın simgesi Geyikkoşan'ı adeta yeniden inşa etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin ilçelerde başlattığı proje ve yatırım hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan Alaçam ilçesi Geyikkoşan Tesisleri turizmin hizmetine sokulurken bu yatırım, bölge halkı tarafından takdirle karşılandı.

Geyikkoşan Tesisleri için 6 milyon lira harcandığını açıklayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Alaçam ilçemiz önemli bir turizm kentimizdir. Samsunumuzun değerli ve önemli bir ilçesidir. Geyikkoşan bölgemizde önemli bir projeyi hayata geçirdik. Vatandaşlarımıza, bölge turizmine hayırlı olsun" dedi.

Samsun'un her ilçesinde son derece koordineli proje ve yatırımlar yürüttüklerini söyleyen Zihni Şahin, "Birlik, beraberlik ve uyum içinde çalışmalarımız sürüyor. Geyikkoşan Sahil Yolu Projesi'nde de Alaçam Belediye Başkanımız Hadi Uyar Bey ile aynı anlayış ve koordinasyon ile çalıştık. Bu anlayış her zaman şehirlerimiz ve ilçelerimiz için güzel sonuçlar verir. Belediye Başkanımız Hadi Uyar Bey'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

1 kilometrelik sahil yolu, spor alanları

Geyikkoşan Projesi ile ilgili bilgiler de veren Başkan Şahin, "Bu kapsamda 1 kilometre sahil yolu oluşturduk. Spor alanları ve rekreasyon çalışmaları yaptık. Yaklaşık 5 milyonluk bir yatırım oldu. Ayrıca ilave olarak 1 milyon tutarında güzel bir sosyal alan oluşturarak bölgemize hitap edecek büyüklükte kafeterya-restoran kuruluyor. Bölge, özellikle yaz aylarında insanlarımız için tam bir dinlenme ve piknik alanı haline geldi. Toplam 6 milyon tutarında bir yatırım ile insanlarımıza ve Alaçam ilçemize önemli bir hizmet yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.