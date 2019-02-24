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Gezgin Anneler Kulübü, Samsunlu annelerle buluştu

Her ay Anadolu’nun farklı bir ilinde düzenlenen Gezgin Anneler Kulübü’nün Samsun buluşması Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) gerçekleşti.

Her ay Anadolu'nun farklı bir ilinde düzenlenen Gezgin Anneler Kulübü'nün Samsun buluşması Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde (AVM) gerçekleşti.


Anneleri, hayatlarındaki en değerli varlıklar olan çocuklarıyla sosyal hayatta daha fazla yer almaları konusunda cesaretlendirmek, onlarla farklı konularda deneyim paylaşımı yapmak amacına hizmet eden gezgin annelerin 19. durağı Samsun oldu. Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle bölgenin çekim merkezi olan Samsun Piazza'nın etkinlik alanındaki buluşmada, ünlü anneler; çocuklarıyla yaşadıkları deneyimlerini konuklarla paylaşıp, katılımcıların sorularını cevapladı.


Deniz Ağaoğlu moderatörlüğünde yapılan programa; Pınar Dönmez, İlknur Yalçın, Kadriye Altınbaşak ve Aysun Turan katıldı.

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