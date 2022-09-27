'Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi' Havza'da

Samsun'un Havza ilçesinde "Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi" açıldı.

Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza 25 Mayıs İlkokulu Çok Amaçlı Salonu'nda açılan sergiyi ziyaret ederek öğrenciler ile birlikte gezdiler. Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir ilk olarak Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi görevlisi Ali Murat Kalegil tarafından öğrencilere yönelik yapılan ve Çanakkale Deniz Zaferi ile kara savaşları hakkında bilgilerin verildiği bilgilendirmeye katıldılar.

Daha sonra ise öğrenciler ile sergiyi gezdiler.

Kaymakam Nayman, serginin Çanakkale'ye gitme imkanı bulamayan öğrenciler için büyük bir imkan sağladığını ifade ederek, “Çanakkale yardan ve candan geçilerek kazanılan bir zaferdir. Çanakkale'de kanlarını ve canlarını seve seve veren atalarımızın destanıdır Çanakkale. Çanakkale'de ve vatanımızın ve milletimizin birlik ve bütünlüğü için şehit olan askerlerimizi rahmet ve şükran ile anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu güzel ve anlamlı serginin ilçemize gelmesine vesile olan Kozan Belediyemizi kutluyorum” dedi.

Başkan Özdemir ise her Türk çocuğunun Çanakkale'yi ve Çanakkale ruhunu görmesi ve yaşaması gerektiğini belirterek, “Japonlar daha ana sınıfı çağındaki çocuklarını Hiroşima'ya götürerek geçmişte yaşanmış olayları onlara aşılayarak bu olaylardan ders çıkarmalarını sağlıyorlar. Bizim Hiroşima'dan daha büyük bir Çanakkale destanımız var. Her Türk vatandaşının geçmişte atalarımızın destan yazdığı o günlerden kalma ürünlerin yer aldığı müzemizi gezmesi lazım” diye konuştu.

Havza Kaymakamı Nayman ve Belediye Başkanı Özdemir'e Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Kurt eşlik etti.