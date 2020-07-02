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Gezmek için gittiği yaylada ölü bulundu

Samsun’da yaylaya gezmeye giden bir kişi ölü olarak bulundu.

Samsun'da yaylaya gezmeye giden bir kişi ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Ladik ilçesi Soğanlı Mahallesi Boğaz mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Yıldırım (50), 30 Haziran sabah saatlerinde yaylaya gitmek için evinden ayrıldı. Erol Yıldırım'ın geri dönmemesi üzerine ailesi hayatından endişe ederek jandarmaya haber verdi. Ladik İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri şahsın cep telefonu sinyalinde son konum bilgisine ulaşarak bulunduğu mevkiyi tespit etti. Jandarma tarafından yapılan aramada Erol Yıldırım'ın cesedi dün akşam geç saatlerde ormanlık alandaki dere kenarında yüzüstü yatar halde bulundu.


Kalp hastası olduğu öğrenilen Erol Yıldırım'ın ölümü şüpheli bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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