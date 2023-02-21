Gıda imalathanelerine denetim: 3 işletmeye ceza

Samsun'da gıda imalatı ve satışı yapan iş yerlerini denetleyen zabıta ekipleri, 3 işletmeye ceza uyguladı.

İlkadım ilçe genelinde pide fırınları, lavaş, yufka üretimi yapan imalathaneler denetleyen İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat tarifesi, gramaj, ürünlerin son kullanma tarihleri, ruhsat ve iş yerlerindeki hijyen kurallarını inceledi. 2 grup halinde 10 kişinin görev yaptığı denetimde ekipler, 12 pide fırını, 11 yufka, 6 lavaş imalathanesi olmak üzere toplamda 29 iş yerini denetledi. Denetimlerde hijyen kurallarını ihlal eden 3 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Toplum ve halk sağlığını önemsediklerini belirten İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, vatandaşların sağlıklı gıda tüketimi konusunda her türlü tedbiri aldıklarını, denetimlerin önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceğini söyledi.

“Halkın sağlığı her şeyden önce gelir”

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi için zabıta denetim ekipleri oluşturduklarını ve denetimlerin 24 saat aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Denetimlerdeki esas amacın ceza kesmek olmadığını vurgulayan Başkan Demirtaş, “Amacımız vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve gözetmek. Halk sağlığı her şeyden önce gelir. İlkadım Belediyesi olarak yasa ve yönetmeliklerin bize verdiği yetkileri kullanarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Denetimlerimiz aksatılmadan bir program dahilinde kesintisiz sürecek” dedi.