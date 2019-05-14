Gıda işletmelerine 353 bin 673 lira ceza

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce, 2019 yılı başından bugüne kadar 6 bin 367 gıda işletmesi denetlendi.

Denetimler neticesinde 260 adet gıda numunesi alındı ve denetimlerde uygunsuzluk görülen işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında 36 adet idari işlem karşılığında 353 bin 673 lira idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nail Kırmacı, Ramazan ayı nedeniyle tüketicilerin alışveriş ve beslenme alışkanlıklarında oluşacak değişiklikler göz önünde bulundurularak gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdıklarını söyledi. Özellikle unlu mamuller, şekerli mamul üretim yerleri, bakliyat üretimi ve paketleme yerleri ile gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerin yapıldığını ifade eden Kırmacı, “2019 yılı başından bugüne kadar Samsun genelinde 6 bin 367 gıda işletmesi denetlenmiş olup, yapılan bu denetimler neticesinde, 260 adet gıda numunesi alınmış ve denetimlerde uygunsuzluk görülen işletmelere 5996 sayılı Kanun kapsamında 36 adet idari işlem karşılığında 353 bin 673 lira idari para cezası uygulanmıştır” dedi.

Kırmacı ayrıca, vatandaşların “Alo 174 Gıda Hattı”na yaptıkları ihbarlar neticesinde 2019 yılı başından itibaren 239 bildirim alınmış olup, yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmesi sonucunda 8 işletmeye idari para cezası uygulandığını da sözlerine ekledi.