Girdiği evden 100 bin liralık altın çalan kadın tutuklandı

Samsun'da girdiği yabancı uyruklu bir kişinin evinden 100 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İran uyruklu F.N. evine giren hırsızın yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri ziynet eşyalarını çaldığı iddia edilen B.S. (24) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen B.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.