Girişimci adayları sertifikalarını aldı

Samsun'un Bafra ilçesinde 23 kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verildi.

Bafra Ticaret Sanayi Odası (TSO) ve Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliği ile yürütülen "Bafra TSO Destekliyor, Mesleki Eğitim Gelişiyor" projesi kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlendi. Girişimcilik Eğitmeni Alişan Dereci ve Ayhan Avcı tarafından verilen Girişimcilik Eğitimi yapılan belge töreni ile sona erdi. Proje danışmanlarından Selim Aksar yaptığı konuşmada, “Girişimcilik kültürünü okulumuzda yaşatmaya devam ediyoruz. Projemiz Haziran ayına kadar çeşitli eğitim ve etkinliklerle devam edecek" dedi.

Bafra TSO Başkanı Göksel Başar ise mesleki eğitimin öneminin farkında olarak desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Program konuşmaların ardından belgelerin verilmesi ile sona erdi.