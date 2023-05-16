Girişimci kadınlara başkan desteği

Kavak Kadınlar Kooperatifi'ni yeni binasında ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Çalışan, üreten, emek veren tüm kadın girişimcilerimizin yanındayız” dedi.

Kadın Girişimci Üretimi ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, kadınlar tarafından hazırlanan yöresel ürünleri inceledi. Belediye olarak her zaman girişimci kadınları desteklediklerini belirten Sarıcaoğlu, "Kadınlarımız bu çatı altında yaptıkları çalışmalarla hem aile bütçelerine hem de ilçemiz tanıtımına katkı verecekler” diye konuştu.

Kavaklı kadın girişimcileri Belediye olarak tahsis ettikleri yeni yerlerinde ziyaret eden Sarıcaoğlu, Kooperatif Başkanı Mümine Arat'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kooperatifin üretim alanlarını gezdi. Ziyaret esnasında “Anne Eli Üretimi” sloganıyla her gün sıcak yemek çıkartılacağı bilgisini de alan Başkan Sarıcaoğlu, şunları söyledi:

“Göreve geldiğimiz ilk yıldan itibaren girişimci kadınları desteklerken çalışmayanları da üretime katarak aile bütçelerine katkı sağlamaları yönünde hep teşvik ettik. Sonuçta çok güzel bir noktaya geldik. Kavaklı kadınlar artık yöresel organik ürünleri ve el işleri ile fuarlarda stant açıyor, sosyal medya üzerinden dünya ya satış yapıyorlar. Bizde daha rahat çalışıp üretebilecekleri bir yer tahsis ettik. Onlarda çalışmalarını bir adım daha öteye taşıyıp her gün farklı ev yemekleri ile halkımıza hizmet vermeye başladılar. İnanıyorum ki yeni yerlerinde çok güzel işler çıkaracaklar. Üretimleri ile hem kendileri hem de ilçemiz kazanacak.”

Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'na desteğinden dolayı teşekkür eden Kooperatif Başkanı Mümine Arat ise yeni binalarında çok çalışarak daha fazla üreteceklerini söyledi. Yeni yerlerinde "Anne Eli Üretimi" sloganıyla her gün üç çeşit yemek çıkartmaya başladıklarını anlatan Arat, "Burada Kavaklı kadınlarımızla yöremizde yetişen organik ürünlerden konserve, acuka, süt reçeli, marmelat, turşu yanında çanta, kilim, atkı, mum, çocuk toka gibi onlarca çeşit ürünü internet üzerinden satışa sunuyoruz. Şimdi halkımıza sıcak ev yemeklerini de sunmaya başladık. Yaptığımız çalışmalarla hem bizler kazanıyoruz hem de ilçemizin tanıtımına katkı veriyoruz" şeklinde konuştu.