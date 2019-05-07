Girişimci Okul Projesi

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yürüttüğü “Girişimci Okul ve İstihdam için İşbirliği Projesi" kapsamında Samsun Üniversitesi ve Samsun OSB'de cerrahi aletler firması ziyaret edildi.

Bafra Şehit Erkut Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Finansman alanı öğrencileri, alan şefi öğretmeni Taner Coşkunsoy, Selim Aksar ve Bafra TSO Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Avcı ile beraber Samsun Üniversitesi ve Samsun OSB'de cerrahi aletler firması ziyaret edildi.

Yapılan ziyaretler ile öğrencilerin bölgeyi ve üniversiteleri tanımaları, mesleki bilgilerini artırmaları ve girişimcilik özelliklerinin artırılması amaçlandı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak öğrencilere yeni açılan Samsun Üniversitesi hakkında ve gelecek yıl ilk kez öğrenci alacak bölümlerle ilgili bilgiler aktardı. Prof. Dr. Selahattin Kaynak, "Üniversitemiz ulusal ve uluslararası bilim dünyasında hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimizin etkinliğini ve verimliliklerini arttırarak kendilerini sürekli geliştiren, üreten, ürettikleriyle başta şehrimizde olmak üzere tüm Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir üniversite olmayı kendisine hedef olarak belirlemiştir” dedi.

Samsun Üniversitesi ziyaretinin ardından Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren cerrahi aletler firmasına ziyaret gerçekleştirildi.