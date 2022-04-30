'Gizemli hepatit riski göz ardı edilmemeli'

İngiltere'de ortaya çıkarak farklı ülkelere yayılan gizemli bir tür hepatit virüsünün dünyada yeni salgın endişesine neden olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Türkiye'de bugüne kadar olgu bildirilmemesine karşın görülmesi olasıdır. Yapılan testlerle etkenin belirlenemediği sarılık olguları mutlaka ileri araştırma için sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada dünyada 11 ülkede çocukları etkileyen 169 akut hepatit olgusunun bildirildiğini söyledi. Dr. Leblebicioğlu, bu çocuklardan birinin öldüğünü ve 17 çocuğun karaciğer nakli gerektirdiğine yer verilmesi üzerine yeni bir salgın endişesine neden olan Gizemli Hepatit ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Adenovirüs tip 41 baş şüpheli

Akut hepatite en sık hepatit A, B, C, D, E virüslerinin neden olduğunu işaret eden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Gizemli hepatit olgularında bu virüslerin hiçbirisi etken olarak saptanmamıştır. Hasta çocukların bazılarının dışkısında adenovirüs tip 41 saptanmış olup, gerçekten etken olup olmadığı bilinmemektedir. Adenovirüs bağışıklığı baskılanmış çocuklarda hepatite neden olabilir, bununla birlikte sağlıklı çocuklarda bugüne kadar hepatite neden olduğu gösterilmemiştir. Hasta çocukların bir kısmında geçirilmiş Covid-19 hikayesinin olması, Covid-19'un da etken olabileceğini düşündürmektedir” diye konuştu.

Sarılık belirtisi olan kişiler sağlık müdürlüklerine bildirilmeli

Bildirilen olgularda karaciğer enzimlerinin belirgin şekilde yükseldiği, sarılık, karın ağrısı, ishal ve kusma gibi akut hepatitte görülen belirtilerin olduğu, ateşin genel olarak normal seyrettiğini belirten Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Türkiye'de bugüne kadar olgu bildirilmemesine karşın görülmesi olasıdır. Yapılan testlerle etkenin belirlenemediği sarılık olguları mutlaka ileri araştırma için sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir. Gözlerinde sarılık belirtisi olan kişiler mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Erken tanı ile komplikasyonların gelişimi önlenebilir. Dışkı-ağız yoluyla bulaşan tipte sarılığı olan kişiler mutlaka izole edilmelidir” şeklinde konuştu.

El hijyenine dikkat edilmeli

Adenovirüs enfeksiyonundan korunmak için ailelerin çocuklarını düzenli olarak ellerini yıkamaya teşvik etmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Özellikle yemekten önce, yemekten sonra, tuvaletten önce ve tuvaletten sonra eller sabun ve su ile yıkanmalıdır. Adenovirüs yüzeylerde kalabilir, bebek bezleri değiştirildikten sonra mutlaka el hijyenine dikkat edilmelidir. Özellikle toplu yaşam yerlerinde çocuk bezleri açıkta bırakılmamalı, çöp kutusuna atılmalıdır. Adenovirüs öksürük ve hapşırık ile de bulaşan bir etkendir. Öksürme ve hapşırma sırasında ağız el ile kapatılmamalı, bu amaçla kâğıt mendil kullanılmalı veya öksürük, hapşırık sırasında ağız kol ile kapatılmalıdır” ifadelerini kullandı.