Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 1 yaralı

Samsun'un Terme ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda 55 KR 012 plakalı otomobil ile seyir etmekte olan sürücüsü Sadık Gökcen O., kara yolundaki gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aynı istikamette hareket eden Zümrüt A.'nın kontrolündeki 55 KY 068 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, 55 KY 068 plakalı otomobilde bulunan sürücü Zümrüt A.'nın kızı hafif yaralandı. Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.