İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gizli buzlanma kazaya yol açtı: 1 yaralı

Samsun’un Terme ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Samsun'un Terme ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.


Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolunda 55 KR 012 plakalı otomobil ile seyir etmekte olan sürücüsü Sadık Gökcen O., kara yolundaki gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil aynı istikamette hareket eden Zümrüt A.'nın kontrolündeki 55 KY 068 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, 55 KY 068 plakalı otomobilde bulunan sürücü Zümrüt A.'nın kızı hafif yaralandı. Yaralı çocuk 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.