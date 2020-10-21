Göbek fıtığı ihmale gelmez

Dr. Özlem Karaca Ocak, göbek çukuru içinden veya hemen yakınından çıkan (bir fındık ya da portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir) göbek fıtıklarının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Özlem Karaca Ocak, göbek fıtığı rahatsızlığı, göbek fıtığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Göbek fıtığının, göbek deliğinin etrafında oluşan dışarı çıkma hali olduğunu belirten Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Göbek fıtığı, göbek deliğinin içerisinde ya da dış kısmında meydana gelen belirgin şişliktir. Göbek çukuru içinden veya hemen yakınından çıkar ve bir fındık ya da portakal büyüklüğüne kadar değişik boyutlarda olabilir. Kadınlarda daha sık görülür ve en sık hamilelik sırasında hasta tarafından fark edilir. Hamilelik bitiminde bazı kişilerde göbek fıtığı kaybolabilir. Gebeliğin sonlanmasına rağmen fıtık devam ediyorsa, tedavisi gerekir” dedi.

Göbek fıtığı belirtileri ve tedavisi

Göbek fıtığı belirtileri ve tedavisine değinen Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, “Göbeğin delik kısmında dışarı doğru çıkan bir et parçası görülür. Göbek fıtığı çevresinde ağrı, şişlik, göbek deliğinden gelen akıntı, baskı görülmektedir. Özellikle aşırı kilo, hamilelik, karında su toplanması gibi göbeğe baskı yapan durumları olan kişiler daha yatkındır. Göbeğin dışarı çıkan etin içeri itilmesi halinde girmiyorsa buna bağlı olarak, mide bulantısı ve kusma belirtileri varsa ve tuvalete çıkamama sorunu oluşuyorsa acil tedavi gerekmektedir. Kendiliğinden geçmesi mümkün olan ancak geçmediği durumlarda tek tedavi seçeneği olan ameliyat, son derece kolay ve kısa sürede iyileşme gösteren bir tedavi yöntemidir. Korkmaya gerek kalmadın mutlaka doktorunuzdan destek isteyiniz" diye konuştu.