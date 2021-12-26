Gökay Kavalcı: “Samsunspor maçından galip gelmek istiyorduk”

Ligin ilk devresinin son maçına Samsunspor deplasmanında çıkan Tuzlaspor'da teknik sorumlu Gökay Kavalcı, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. 3 puan alarak üst sıralara çıkmak istediklerinin altını çizen Kavalcı, 1 puanın da iyi olduğuna değindi.

“Samsunspor maçından galip gelmek istiyorduk”

Maçın zor geçeceğini bildiklerini ifade eden Gökay Kavalcı, “Çok zor bir maçtı ve çok zor bir maç olacağını da bekliyorduk. Maçın başında yenik duruma düştük, golden sonra oyun üstünlüğünü bizdeydi. Bunun sonucunda ilk yarının sonunda golü bulduk ve devreyi 1-1 ile kapattık. Samsunspor'un ikinci yarı baskılı oynayacağını biliyorduk. Bu baskıya karşılık vermek istedik, golü yedikten sonra erken reaksiyon gösterdik, beraberliği yakaladık. Galip gelmek istiyorduk, galip gelip üst sıralara tırmanmak istiyorduk, olmadı. 1 puanla ayrılıyoruz buradan bu da bizim için iyidir” dedi.