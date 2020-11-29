Gökhan Geylani: “Bundan sonraki işimiz galibiyet serisi yakalamak”

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da korona virüsü nedeniyle Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın olmadığı maçta takımın başında Tuzlaspor karşılaşmasına çıkan Samsunspor Yardımcı Antrenörü Gökhan Geylani, hedeflerinin galibiyet serisi yakalamak olduğunu söyledi.

Sahasında Tuzlaspor'u 2-0 ile geçen Samsunspor'da maç sonu basın toplantısında konuşan yardımcı antrenör Gökhan Geylani, mücadeleyi değerlendirdi.

“Bundan sonraki işimiz galibiyet serisi yakalamak”

Önemli bir galibiyet aldıklarının altını çizen Geylani, “Rakibimiz deplasmanda 5 maç oynayıp, 11 puan kazanmıştı. Deplasmanda hiç mağlup olmamışlardı. Ayrıca deplasmanda kazandıkları maçların çoğunda geriden gelerek kazanmışlardı. Öne geçersek bu anlamda reaksiyon göstermemiz gerektiğini hafta içi de konuşmuştuk. 90 dakika tam konsantre oynamamız gerektiğini biliyorduk. Maça iyi başladık. Hücum ve savunma prensiplerini iyi uyguladık. Merkez atak, kenar atak ve kazandığımız duran topları iyi kullanmak üzerine çalışmıştık. 1 kenar ataktan ve 1 duran toptan gol bulduk. 2. yarı oyunun kontrolünü biraz rakibe bırakmamızın sebebi, kontra atak ile gol bulmakta. Pozisyonlar bulduk ama bunda başarılı olamadık. Alınan 3 puan daha önce alınan 3 beraberliğin üstüne gayet olumlu. Bundan sonra yapacağımız iş bunu galibiyet serisine dönüştürüp, devrenin sonunu getirmek olacaktır” dedi.