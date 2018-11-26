Gökhan Töre, Vali Kaymak'a imzalı formasını hediye etti

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre, Samsun Valisi Osman Kaymak'a imzalı formasını ve futbol topu hediye etti.

Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu Gökhan Töre, Samsun Valisi Osman Kaymak'ı makamında ziyaret etti. Samsunlu olan Töre, ziyareti esnasında Vali Kaymak'a imzalı formasını ve futbol topu hediye etti. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Töre, Vali Kaymak'a en kısa zamanda sahalara döneceğini söyledi.