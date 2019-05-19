Gökhan Türkmen'den 100. yıl konseri

Yeşilyurt Alışveriş Merkezi (AVM) ve Atakum Belediyesince gerçekleştirilen Fasl-ı Şahane etkinlikleri DJ İnanç'ın performansı ile başladı. İzleyiciler DJ'in şarkılarıyla adeta coştu.

Gökhan Türkmen şarkılarını hayranları için seslendirdi

Sonrasında ise ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen konser verdi. Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı hayranlarına unutulmayacak bir gece yaşattı. Saatlerce süren konserde ünlü şarkıcının şarkılarına hayranları da eşlik etti.

100. Yıl Kurtuluş Ormanı”na 100 fidanla destek

Türkmen “19 Mayıs'ta burada sizlerle olmaktan çok mutluyum” diyerek, Milli Mücadelenin ruhunu yaşatmak ve bu anlamlı günü onurlandırmak adına Samsun'da Atakum İlçesi Büyükoyumca Mahallesinde 19 bin 19 fidanla oluşturulan “100. Yıl Kurtuluş Ormanı”na 100 fidanla destek olacağını bildirdi.

Fasl-ı Şahane etkinlikleri Ramazan ayı boyunca birçok ünlü sanatçının katılımıyla devam edecek.