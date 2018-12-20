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Gölde hayatını kaybeden Onur Özcan defnedildi

Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşüp hayatını kaybeden Onur Özcan, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşüp hayatını kaybeden Onur Özcan, sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.


Bafra ilçesinin Derbent Baraj Gölü kenarında balık restoran sahibi 52 yaşındaki Onur Özcan, Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında 6 gün önce göle serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılarak kayıkta dengesini kaybedip göle düşmüştü. Samsun'dan gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sürdürdükleri arama çalışmalarının 5. gününde ağı serdiği yere yakın bir mesafede cesedi bulunmuştu.


Gölde boğularak hayatını kaybeden evli ve 1 çocuk babası Onur Özcan'ın cenazesi Gazipaşa Mahallesi Camisi'ne getirildi. Cenaze Gazipaşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bafra Asri Mezarlığı'na defnedildi.


Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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