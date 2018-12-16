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Gölette kaybolan adam bulunamadı

Samsun’un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşen şahsı arama çalışmaları bugünlük sona erdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde göle attığı ağı toplarken kayıktan düşen şahsı arama çalışmaları bugünlük sona erdi.


Derbent Baraj Gölü Boğazkaya Mahallesi batık minare yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, serdiği ağı kontrol etmek için kayıkla göle açılan Onur Özcan (52) dengesini kaybederek göle düşmüştü. Samsun'dan gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve AFAD ekiplerinin gece geç saate kadar yaptığı arama çalışmalarında adama ulaşılamamıştı.


Bugün sabahın ilk ışıkları ile bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri, Derbent Barajı'nda balık restoranı bulunan Özcan'ı arama çalışmalarına devam etti. 25 saat süren arama çalışmaları bugünlük de sona ererken, arama çalışmalarına yarın Ankara'dan gelecek Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri de katılacak.

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