Gönül Dağı'nın durağı Havza oldu

Gönül Dağı Belgeseli'nin bu haftaki bölümü Ankara-Ordu Karayolu'nda çekildi.

Yeni bölüm çekimlerine ara vermeden devam eden Gönül Dağı ekibi, bu sefer Havza'dan teker yürüttü. Havzanın tanıtımına da yer verilecek olan belgesel bölümünde Tır Şoförü Suat Yılmaz'ı konuk olarak izleyicileri ile buluşturacak. Yapımcılığını Ferhat Yalçıner, sunuculuğunu da Hacı Ali Konuk'un yaptığı ‘Gönül Dağı' belgesel programının çekimleri Havza'dan Fatsa'ya kadar olan güzergahta gerçekleşti.

Belgesel programı için Yapımcı Ferhat Yalçıner ve ekibi ilk olarak Havzanın tarihi mekanlarında çekimler yaptılar. Program konusuyla ilgili açıklama yapan Yapımcı Yönetmen Ferhat Yalçıner, kendisinin de bir Havzalı olduğunu ve Gönül Dağı belgeselinin bir aile belgeseli olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Bir aile belgeselidir Gönül Dağı. Çok uzaklarda yalnız bir adamın duyduğu sıla özleminin ekrana aktarıldığı belgesel film. Çoğu gün içinde yaşadığı sevincin, hüznün, hasretin, kavuşmanın beyaz cama yansıyan öyküsüdür. Geçtiği yollardan molasını verdiği duraklara kadar yüzünce taşıdığı bizim insanımızın hikayesiyle Türkiye'nin sosyal haritasının yeniden çizileceği bambaşka bir yapıt. Son yıllarda başta televizyon olmak üzere, iletişim araçlarıyla dayatılan sanal hayatın alternatifi, toplumun gerçeklerinden uzak steril dizilere karşı gerçek hayatın sıcaklığını ekrana taşıyacak bir program Gönül Dağı. Bir Havzalı olarak ilçemizin tanıtımına katkıda bulunabilmek benim ve ailem adına onur verici. Çekimlerde bizlere destek olan herkese teşekkür ederim.”

Çekimlere destek veren Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ise Yalçıner ve ekibine teşekkür ederek, “İlçemizin tanımı için çok önemli bir çalışma oldu. Uzun yol şoförlerinin yaşam öykülerini üzerine kurulu olan Gönül Dağı programı bizlerin yaşamış olduğu aile hasreti, sıla özlemi gibi duyguları anlatan bir yapım” dedi.

Yapımcı Yönetmen Ferhat Yalçıner ve ekibi ilçe merkezindeki çekimlerini tamamladıktan sonra belgeselin yol çekimlerini tamamlamak için Havza'dan ayrıldılar.