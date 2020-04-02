Gönüllü öğretmenlerden sağlık çalışanlarına siper koruyucu maske

Samsun'un Alaçam ilçesinde gönüllü öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper maske üretiyor.

Gökçeboğaz Ortaokulu'nda Müdür Yardımcısı Mehmet Vergili ve Bafra'da görev yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Aydın Kaplan, Kadir Döndar ve Orhan Gazi Demirci gönüllü olarak, korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarına katkı amacıyla 3D yazıcı ile yüz koruyucu siper üretmeye başladı. 3 adet 3D yazıcı ile günlük ortalama 20 adet maske üretimi yapan gönüllü öğretmenler, ilk etapta ürettikleri 100 adet maskeleri ücretsiz olarak Alaçam Devlet Hastanesi, Bafra Devlet Hastanesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Gazi Devlet Hastanesi'ne teslim ettiler.

Gökçeboğaz Ortaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Vergili, sağlık çalışanlarından gelen talepler doğrultusunda desteklerinin devam edeceğini ifade etti.