Görevi başında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlikçiye son görev

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 42 yaşındaki güvenlik personeli için tören düzenlendi.

Dün çalıştığı Bafra Devlet Hastanesinde ziyaretçi giriş kapısında görev yaparken kalp krizi geçiren 2 çocuk babası Mert Söyler, arkadaşları tarafından acil servise götürüldü. Söyler için doktorlar seferber oldu. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç ve 2 uzman doktorun da içinde bulunduğu ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Tıp Fakültesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görevi başında hayatını kaybeden Mert Söyler için başhekimlik önünde tören düzenlendi. Ambulansla hastane önüne gelen Söyler'in cenazesi beraber çalıştığı güvenlik personeli arkadaşları tarafından alındı. Törende konuşan Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, "Evli ve 2 çocuk babası olan Mert, 01 Ocak 2008 tarihinden itibaren hastanemizde çalışmaya başlamış, gerek gece vardiyasında gerekse gündüz mesaisinde görevini layıkıyla yerine getiren çok değerli kardeşimizdi. Güvenlik görevlisi arkadaşları ve hastanemizin diğer çalışanları tarafından da saygı duyulan çok sevilen bir kişiydi. Görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrılan kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Bafra Devlet Hastanesi ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

Alınan helalliğin ardından Söyler'in cenazesi mesai arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına koyuldu. Törene Kaymakam Cevdet Ertürkmen, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aytaç Akın, doktorlar, hastane personeli, güvenlik personelleri ve yakınları katıldı.

Söyler'in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Mert Söyler'in 2 ay önce anjiyo olduğu ve 5 adet stent takıldığı öğrenildi.