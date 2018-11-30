Görme engelliler ve emniyet müdürü sarı çizgilerin önemine dikkat çekti

Samsun'un Bafra ilçesinde “3 Aralık Engelliler Günü” öncesinde engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için İlçe Emniyet Müdürü ve görme engelliler derneği üyeleri bir yürüyüş gerçekleştirdiler.

İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdemir ile birlikte Görme Engelliler Derneği üyeleri, İshaklı Mahallesi Yeni Hastane Sokak'tan başlayarak Gençlik Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yaptılar. Yürüyüş esnasında yol güzergahında bulunan esnaflara uğrayarak kaldırımlarda bulunan sarı çizgilerin kendileri için hayati önem taşıdığını işgal edilmemesi konusunda uyarılarda bulundular. Gerçekleştirilen yürüyüşte bir esnaf tarafından sarı çizgilerin bulunduğu taşların üzerine koyulan buzdolapları nedeniyle iş yeri sahibi uyarılarak kaldırılması sağlandı.

“Engelli rampaları ve sarı çizgiler bizim için çok önemli”

Yol boyunca esnafları ziyaret ederek sarı çizgiler konusunda bilgilendirme yapan Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bir konuya dikkat çekmek ve halkımızı bilinçlendirmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımız sarı çizgiye dikkat çekmek. Her esnaf kardeşimizin dükkanının önündeki sarı çizgiler ihlal ediliyor. Sarı çizgilerin üstüne koyulan malzemelere çarparak kendimizi yaralıyoruz. Sağlık sorunları yaşıyoruz. Sarı çizgilerin üzerine malzeme konulduğunu gördüğünüz zaman esnaf kardeşlerimizi uyararak o sarı çizgilerin üzerindeki malzemeyi kardırmasını istiyoruz ya da belediyeye haber veriyoruz. O engelli rampaları ve sarı çizgiler bizim için çok önemli. O sarı çizgiler görme engelliler için yapılmıştır. Biz o sarı çizgileri takip ederek yürüyoruz. O sarı çizgilerin üzerinde bir şey olması demek hayati bir şekilde yaralanmamıza neden olabilir. Bu konuda yardımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Gerekli hassasiyeti ve desteği göstereceğinize inanıyoruz” dedi.

“Herhangi bir konuya şahit olduğunuzda 155'i arayın”

İlçe Emniyet Müdürü Gökdemir ise , “Herhangi bir konuya şahit olduğunuzda bunu 155'i arayarak bilgi vermeniz gerekiyor. Görme engelli vatandaşlarımız için de bu engelli rampaları ve sarı şeritler bir aksesuar olarak yapılmış şeyler değildir. Sadece bebek arabaları insin diye yapılmıyor. Engelli araçlarında oradan insin diye yapılıyor. Aynı zamanda görme engelli vatandaşlarımız oradan inerken rahatça insin diye yapılıyor. Bugünkü amacımız da görme engelli vatandaşlarımızla sizleri bir araya getirerek sarı çizgilerin önemini hissettirebilmektir. Park yerine değil de engelli rampalarına, önüne bu yolu kesecek şekilde park edilmiş araçlar olduğunu görürseniz lütfen 155'i arayarak bu konuda gerekli bildirimlerde bulunun. Bu konuya hassasiyetle önem veriyoruz. Biz bu konuda ekiplerimizi göndererek uyarılar ve ceza işlemlerimizi yapacaktır. Özellikte esnaflarımızın bu konuda yardımcı olması lazım. İhbarda bulunan kişisinin ismi kesinlikle hiç bir yerde geçmez” şeklinde konuştu.

Yürüyüşe İlçe Emniyet Amiri Murat Öner, İlçe Trafik Tecil ve Denetleme Büro Amiri Ahmet Albayrak da katıldı. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.