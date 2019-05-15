Görme engellilerden futsal maçı

Samsun'un Bafra ilçesinde Engelliler Haftası münasebetiyle Gençlik Merkezispor ile Görme Engellilerin maçında ilginç sahneler yaşandı.

Bafra Görme Engelliler Futbol Takımı, Gençlik Merkezispor ile yaptıkları müsabakada zaman zaman zor anlar yaşayan sporcular maçtan büyük keyif aldı. 15 dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakayı Görme Engelliler Takımı 3-1 kazandı.

Maç sonunda konuşan Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Şahin, ”Engelliler Haftası kapsamında cuma günü başlayan ve bugünde futsal karşılaşmasıyla etkinliklerimiz devam etti. Bu haftadaki asıl amacımız tamamıyla engellilerin tamamen sosyal hayatımızın içerisinde olmaları. Bugün ticarette, siyasette olduğu gibi sosyal ve kültürel alanlarda sportif faaliyetlerde yer almaları anlamında farkındalık oluşturmak ve toplumsal duyarlılığı harekete geçirmek için bir dizi etkinlikler yaptık. İlçemize yapılan bu etkinliklerde duyarlı oldukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Engelliler Derneği Üyesi Ahmet Özen ise, “Çok güzel maç oldu. Dernek olarak böyle bir etkinlik düzenlediğimiz için başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyelerimizi teşekkür ediyoruz. Bunun yanında Sosyal Hizmetler Müdürümüze destek olan tün ilçe amirlerine de teşekkür ediyoruz. İnşallah gelecek senelerde daha iyilerini yaparlar" diye konuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Fatih Hatipoğlu ise, “Geçen hafta empati kurmak adına goalball maçımız vardı. Bu haftada da Bafra Gençlik Merkezi gençlerimiz olarak engelli kardeşlerimizle empati kurmak adına onları evimizde misafir ettik. Bir futbol müsabakası düzenledik. Tabii ki kazanmak kaybetmek hiç önemli değil arkadaşlar yarım saat içerisinde genç kardeşlerimizin gözleri bağlı bulunduğu zarfında tamamen engelli kardeşlerimizin yerine koyarak görme nimetinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anladılar. Bu vesileyle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.