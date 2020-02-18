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Görme engellilerden "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliğine destek

Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesi kapsamında başlatılan, "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde Bafra Görme Engelliler Derneği kitapları bağışlama kampanyasında "Biz de varız" dedi.

Samsun Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Samsun Okuma Vakti" projesi kapsamında başlatılan, "Her Yere Kitap, Her Yerde Kitap" etkinliği çerçevesinde Bafra Görme Engelliler Derneği kitapları bağışlama kampanyasında "Biz de varız" dedi.


Bafra Görme Engelliler Derneğini ziyaret eden 30 Ağustos İlkokulu öğrencilerine bilgisayardan indirdikleri sesli hikayeleri görme engelli kişilerin okuyup yazması için kullanılan braille alfabesiyle okuyarak kitap okuma ve okunan kitapları bağışlama kampanyasında “Biz de varız” mesajı verdiler. Dernek başkanı Mustafa Kaplan, “Valimizin himayelerinde yapılan Samsun Okuma Vakti projesine destek vererek 'Parmağımız Gözümüz' dedik ve braille alfabesiyle okuyarak gelen minik öğrencilerimize kitap okuma etkinliği düzenledik. Projenin hedefine ulaşması için her yere kitap her yerde kitap diyerek kitap okuma ve okunan kitapları bağışlama kampanyasında 'biz de varız' diyoruz” dedi.

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