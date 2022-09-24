Görme engellilere Bilgisayar İşletmenliği Eğitimi Kursu

Hasan Çakın Halk Kütüphanesi'nde devam eden kursa katılan 18 kursiyere haftada 5 gün eğitim veriliyor. Görme engelliler sesli kütüphanesinde devam eden kurs 10 Ekim'de sona erecek.

Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, "Birçok arkadaşımızın bilgisayar işletmenliği sertifikasına ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Ayrıca derneğimizde, veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak kamuya atanmayı bekleyen üyelerimiz bulunmakta. Veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak kamuya yerleşen üyelerimize yerleştirildiği kurumlar, bilgisayar işletmenliği sertifikasının olup olmadığını sormakta. Sertifikası olmayanların ataması gerçekleştirilmiyor. Kamuya atanmayı bekleyen üyelerimiz derneğimize başvuruda bulunarak bizden bilgisayar işletmenliği eğitim kursu açmanızı istediler. Bafra Görme Engelliler Derneği olarak üyelerimizin bu talebine sessiz kalamayız dedik ve halk eğitim merkezi müdürlüğümüz aracılığıyla bilgisayar işletmenliği kursumuzu açtık. Engelliler yararına yapılan bu tür çalışmalarda vesile olabilmek bizim için büyük bir onurdur. Ben burada yönetim arkadaşlarıma ve dernek üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.