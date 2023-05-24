Görme problemi yaşayan adam pencereden düşerek hayatını kaybetti

SAMSUN (İHA) – Samsun'da gece körlüğü ve görme problemi yaşayan yaşlı adam, 3. katta bulunan evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde dün gece 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görme problemi bulunan 79 yaşındaki Kemal Yayla, gece evinin arka cephesine bakan pencereden zemine düştü. Yaşlı adamın düştüğünü ise sabahın ilk ışıklarıyla yan binadaki komşu fark etti. Komşu, alt katlarda yaşayan aile yakınlarına haber verdi.

112 Acil Çağrı Merkezine durumun haber verilmesinin ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yüksekten düşen şahsın öldüğünü tespit edince, olay yeri inceleme ekipleri ev ve etrafında çalışma yürüttü. Savcının incelemesinin ardından cenaze düştüğü yerden alınarak, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayı öğrenip, eve gelen ölen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadılar.