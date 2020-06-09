Dr. Emrullah Beyazyıldız, göz içi enjeksiyonların son yıllarda çok sayıda göz hastalığının tedavi sürecinde kullanılan etkili bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Göz içi enjeksiyonların etkin bir şekilde kullanıldığı üç önemli göz hastalığının bulunduğunu, bunların sarı nokta hastalığı, diyabetik maküla ödemi (şeker hastalığına bağlı sarı nokta ödemi), retina damar tıkanıklıkları olduğunu ifade eden Büyük Anadolu Merkez Hastanesinden Dr. Emrullah Beyazyıldız, göz içi enjeksiyonların göz hastalıklarının tedavisindeki etkisi hakkında bilgiler verdi.

Hastalık süreci

Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz içi enjeksiyon tedavisinde kullandığımız çok sayıda ilaç vardır. Temelde kullanılan ilaç türleri anti-VEGF etki mekanizmasına bağlı olan ilaçlardır (Avastin, Eylea ve Lucentis).Bu ilaçlar çok etkili ilaçlardır ve retina tabakasındaki ödemi çok kısa süre içerisinde çözmeye başlarlar. Enjeksiyondan bir hafta sonra görme keskinliğinde artış gözlenmeye başlanır. Fakat bu ilaçların etkisi bir ay sürmektedir ve bu nedenden dolayı en az üç ay süreyle ayda bir enjeksiyon yapmak gerekmektedir. Sonraki dönemlerde ise gerektiğinde bu enjeksiyonları tekrarlamak gerekebilir” dedi.

Diyabetin etkisi

Dr. Beyazyıldız, “Sarı nokta hastalığında günümüzde neredeyse tek tedavi seçeneğini bu ilaçlar oluşturmaktadır. Ayrıca bu hastalara göze özel vitamin takviyesi önerilmektedir. Sarı nokta hastalığında eğer enjeksiyon yapılmazsa süreç maalesef hastayı körlüğe kadar götürebilmektedir. Şeker hastalığına bağlı kanama ve ödem durumlarında göz içi ilaç enjeksiyonları oldukça etkin tedavi yöntemleridir. Fakat diyabete bağlı retina problemlerinde enjeksiyonlara ek olarak lazer tedavisi ve hatta ileri kanama durumlarında vitrektomi ameliyatı da uygulayabilmekteyiz” diye konuştu.

Tedavisi

Hastalığın tedavisi hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, “Hastalar göz içine iğneden bahsedildiğinde korkar ve çekinirler. Fakat bu işlem, ismi kadar zor ve travmatik bir işlem değildir. İşlem steril bir ortamda yapılır. Göz ve çevresi batikon ile temizlenir. Göze uyuşturucu etkisi oluşturacak bir damla damlatılır ve çok ince bir iğne yardımıyla enjeksiyon yapılır. İşlem toplamda 2-3 dakika sürmektedir. Göz içi enjeksiyonları oldukça güvenilir işlemlerdir. Enjeksiyon sonrası hafif ağrı ve kızarıklık nadiren gözlenebilir. Enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için hastalara antibiyotikli damlalar verilir ve bir hafta süresince kullanması önerilir” şeklinde konuştu.