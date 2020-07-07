Göz kapağı estetiği ile daha pozitif görünmek mümkün

Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Göz kapağı estetiği ile yüzünüzde oluşan yorgun, mutsuz ve hüzünlü görünümden kurtulabilir, çevrenize pozitif bir enerji yayabilirsiniz" dedi.

Göz kapağı estetiğinin günümüzde en çok uygulanan estetik operasyonlardan biri olduğunu belirten Büyük Anadolu Merkez Hastanesi Dr. Emrullah Beyazyıldız, "Özellikle 40'lı yaşların sonrasında göz kapağı derisinde kırışıklıklar, sarkmalar ve göz kapağı altındaki yağ fıtıklaşması sonucu gözaltı torbalanmaları ortaya çıkıyor ve bu durum hastalarımızda yorgun, mutsuz, hüzünlü bir görüntü ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Estetik göz kapağı ameliyatlarında amacımız bu kötü görüntüyü ortadan kaldırmaktır. Ameliyat sonrasında hastalarımız kendilerini belki 10 ve belki 15 yıl gençleşmiş hissetmektedirler. Göz kapağındaki sarkmalar ve fıtıklaşmaların en önemli nedeni genetik faktörler ve ileri yaştır. Sigara ve alkol kullanımı bunların daha erken çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Ameliyat yaklaşık bir saat sürmektedir. Ameliyatları lokal anestezi altında yapıyoruz. Göz kapağındaki sarkmış deriyi ve bazen fıtıklaşmış yağ pakelerini aldıktan sonra anatomisine uygun bir şekilde operasyonu sonlandırıyoruz. Bazı hastalarımıza ameliyat sürecinde badem göz estetiği ameliyatı da yapabiliyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız açıklamışın şöyle tamamladı:

“Operasyon sürecinde ve sonrasında hastalarımızda herhangi bir ağrı olmamaktadır. Alt göz kapağı ameliyatı yapılan hastalarda değişen oranlarda morluklar oluşabiliyor. Morluklar yaklaşık bir hafta sürmektedir. Bir hafta sonrasında hastalar rahatlıkla işlerine ve sosyal hayatına kaldıkları yerden devam edebiliyor."