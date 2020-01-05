Göz kapağı estetiğinin bilinmeyenleri

Dr. Emrullah Beyazyıldız, göz kapağı estetiği ameliyatı hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Büyük Anadolu Hastaneleri Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Emrullah Beyazyıldız, göz kapağı estetiği ameliyatları ve sonrasındaki tedavi süreci hakkında bilgi verdi. Göz kapağı estetiğinin günümüzde en çok uygulanan estetik operasyonlardan biri olduğunu ifade eden Dr. Beyazyıldız, “Özellikle 40'lı yaşlardan sonra göz kapaklarında sarkmalar, kırışıklıklar ve cilt altı yağ pakelerinin fıtıklaşması sonucu oluşan torbalanmalar gibi bir takım değişiklikler kendini göstermektedir. Bunun sonucunda yorgun, uykusuz ve mutsuz bir yüz ifadesi oluşmaktadır. Yaş ilerledikçe hastalarda bu şikayetlerin yanı sıra göz kapaklarını açmada zorlanma, kaşları yukarı kaldırarak görüş alanını artırmaya çalışma sonucu baş kozmetik problemler ve baş ağrısı şikayetleri olmaktadır. Göz kapağındaki bu değişikliklerin en önemli sebebi ileri yaştır. Bazı hastalarda genetik faktörler rol oynamaktadır. Sigara ve alkol kullanımı da bu değişikliklerin daha erken ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır. Üst göz kapağı estetiğinde lokal anestezi yapıldıktan sonra deri alınır ve alttaki kas tabakasının bir kısmı alınır. Fıtıklaşmış olan iç ve orta pakelerinin bir kısmı alınır ve eğer gözyaşı bezi sarkmışsa o da yukarı asılır. Sonrasında deri eriyen dikişlerle kapatılır. Alt göz kapağı estetiğinde lokal anestezi yapıldıktan sonra deri kesisi yapılır ve fıtıklaşmış olan iç, orta ve dış yağ pakelerinin bir kısmı alınır. Sonrasında fazla deri alınır ve deri eriyen dikişler ile kapatılır” dedi.

Ameliyat sonrası süreçten de bahseden Dr. Bezayyıldız, şunları söyledi:

“Bu ameliyatlar ortalama 1 saat ile 1,5 saat arasında sürmektedir. Ameliyat sırasında ve sonrasında ağrı olmamakla birlikte kişiden kişiye göre değişen oranlarda kapaklarda morluk ve şişlik gelişebilir. Ameliyat sonrası 24 saat içerisinde soğuk uygulama yapılması ve yüksek yastıkta yatılması ameliyat sonrası morluk ve şişlik oluşumunu azaltmada oldukça önemlidir. Ameliyat sonrası ciltteki dikişler 5. gün sonunda alınmaktadır. Ameliyat sonrası 2 ay gibi bir süre direkt güneşe maruz kalmamak, ödemin artmasına neden olabilecek sauna gibi sıcak ortamlardan ve ağır egzersizlerden kaçınmak gerekmektedir. 1 hafta sonra sosyal hayata kalındığı yerden dönülebilir ve hatta makyaj yapılabilir. Bu ameliyatların sonucunda on yıl daha genç bir görünüm ve dinlenmiş yüz ifadesi olmaktadır.”