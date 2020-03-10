Göz tembelliği tedavi edilirse görme problemi önlenebilir

Dr. Candan Karaca, "Genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan göz tembelliğinde (ambliyopi) düzenli kontroller esnasında tespit edilip tedavi edilirse, görme problemi önlenebilir” dedi.

Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Candan Karaca, göz tembelliği hastalığının nedenleri, belirtileri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler paylaştı. Çocuklarda düzenli göz muayenesinin önemine değinen Candan Karaca, "Her iki gözün veya bir gözün normal görmesi orandan daha az görmesine göz tembelliği diyoruz. Göz tembelliği çeşitli tedavi yöntemleri olmakla birlikte özellikle çocuklarda dört yaşından sonra çok önem arz ediyor. Çünkü 4 yaşından sonra göz tembelliğinin tedavisinde yeterli takip ve tedavi metodu uyguluyoruz. Göz tembelliği özellikle ailede anne ve babalar için söylüyorum. Kendilerinde ve akrabalarında göz tembelliği varsa mutlaka çocukları için bu hastalık konusunda önceden kontrol ettirmeleri önemlidir. Bunu bilen ailelerin çocuklarının göz sağlığına önem vermeleri ve gereken muayeneleri zamanında yaptırmaları gerekir” diye konuştu.

Erken teşhisin önemli olduğunu vurgulayan Karaca, “Çocuğun televizyonu yakından izlemesi, yazıları seçememesi gibi durumlar aileler için uyarıcı olması lazım. 2-4 yaş göz kontrolleri çok önemlidir. Çocukta görmeyle ilgili herhangi bir bulgu varsa doktorlar buna ilk başta kapama tedavisi ile gözü çalıştırma gerekiyorsa gözlük tedavisi verebilmektedir. 6 aylık düzenli kontroller yapılması gerekmektedir. Göz tembelliğinde tedavinin esası gözdeki görmeyi bozan patolojinin en erken zamanda ortadan kaldırılmasıdır. Gözlük verilebilir. Şaşılık gözlükle düzeltilebilir. Eğer katarakt varsa veya görmeyi engelleyen bulanık ortam mevcutsa, şaşılık gözlükle düzelmiyorsa cerrahi işlem ile düzeltilmesi gerekebilir. Çocuğun, tedavinin başladığı andaki yaşı ve göz tembelliğinin şiddeti tedavi başarısını belirler. Erken teşhis göz tembelliğinin tedavisini kolaylaştırır" şeklinde konuştu.