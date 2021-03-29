Gözlerinde bu belirtiler olanlar dikkat

Dr. Murat Ayan, "Göz hastalıklarının erken teşhisi için belirtileri tanımlamak çok önemlidir. Gözlerde kuruluk, şişlik, kaşıntı, yanma, batma hissi, akıntı, ağrı gibi sağlık sorunlarında kısa sürede bir uzman doktora başvurmalısınız" dedi.

Hayat boyunca; yaş, var olan hastalıklar, genetik ve çevresel faktörlerin göz sağlığını tehdit ettiğini dile getiren Büyük Anadolu Hastaneleri Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Ayan, "Göz, göz çukurunda bulunan, iri bir bilye büyüklüğünde, görmeyi sağlayan küremsi bir organdır. Gözler ışığı duyarlı bir yüzeye odaklayarak burada kayıt altına alınan sinyalleri beyne gönderen mekanik bir kamera gibidir. Bu yüzden göz sağlığımıza çok dikkat etmeliyiz. Çevresel ve genetik faktörlerle ortaya çıkan göz hastalıkları günlük hayat kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Erken teşhis edilip tedavi edilemeyen göz hastalıkları ilerleyen durumlarda görme kayıplarına neden olabilmektedir. Bu yüzden düzenli aralıklarla göz muayenesi olmakta yarar vardır. Gözlerde kuruluk, şişlik, kaşıntı, yanma, yabancı cisim kaçmış gibi batma hissi, şiddetli göz akıntıları, görmede azalma, geçmeyen ağrılar, göze bir cismin çarpması, gözün yaralanması gibi durumlarda kısa sürede bir uzman doktora başvurmanız gerekmektedir” diyerek sözlerine son verdi.