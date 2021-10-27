İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

GPS cihazını sökemeyince kutusunu çaldı çaldılar

Samsun’un Bafra ilçesinde karayollarına ait GPS ölçüm cihazının plastik kutusu çalındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde karayollarına ait GPS ölçüm cihazının plastik kutusu çalındı.


Olay, 21 Ekim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolları ekibi ölçüm yapmak için GPS ölçüm cihazını yeni yapılan alt geçit sanayi kavşağında trafonun yanında bulunan direğin yanına koydu. Bir gün sonra geldiklerinde GPS cihazının yanında bulunan 500 lira değerinde olduğu söylenen kutunun yerinde olmadığı fark edildi. Bölgedeki işyeri güvenlik kameralarını inceleyen karayolları görevlileri bir şahsın GPS cihazını sökemeyince yanında bulunan plastik kutusunu alıp Kızılırmak sanayi sitesi 1. Sokak(ta bir hurdacıya girdiğini belirledi. Polise şikayette bulunuldu. Hurdacıya giden polis ekiplerine iş yeri sahibi, şahısların getirdiği kutunun çalıntı mal olduğunu bilmediğini, plastik niyetine tartıp aldığını ve geri dönüşüme gönderdiğini söyledi.


Hırsızlık olayıyla ilgili inceleme sürüyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.