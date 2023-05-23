Gri Koç başarının sırlarını Canik'te açıklıyor

Canik Belediyesi, ünlü eğitimci-yazar Gri Koç Gökhan Müftüoğlu'nu öğrenciler ve vatandaşlarla buluşturacak.

Canik Belediyesi, ilçede alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturmaya, örnek eğitim, kültür ve sanat programları düzenlemeye devam ediyor. Başarıya ulaşmaya ve motivasyona dair anlatılarıyla özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler tarafından yakından takip edilen, sosyal medyada kendi alanında en çok aboneye sahip üretici unvanını elinde bulunduran Gri Koç Gökhan Müftüoğlu, ilçede düzenleyeceği seminer programı ile öğrenciler ve vatandaşlarla bir araya gelecek. Canik Belediyesi tarafından Gökhan Müftüoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek olan ‘Griden Beyaza' adlı seminer programı 25 Mayıs Perşembe Günü saat 11.00'de Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. Müftüoğlu, seminerin ardından okurlarının kitaplarını imzalayacak.

“Gençler bu seminer kaçmaz”

Tüm öğrenciler ve vatandaşları ilçede düzenlenecek olan seminer programına davet eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İlçemizde her yaş gurubundan vatandaşımıza hitap eden programlar, kültür ve sanat faaliyetleri düzenlemeye devam ediyoruz. Eğitimci ve yazar Gri Koç Gökhan Müftüoğlu'nu ilçemizde bir kez daha öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Özellikle eğitim hayatına devam eden, sınavlara hazırlanan öğrencilerimizi bilgi ve eğlence programımıza davet ediyorum. Gençler bu seminer kaçmaz. Kendi alanında önemli çalışmalara imza atmış, bilgi, tecrübe ve anlatılarıyla gönüllere dokunmuş Müftüoğlu'nun ilçemizde gerçekleştireceği ‘Griden Beyaza' seminer programımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.