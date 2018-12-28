Gripte doğru tedavi iyileşme süresini kısaltıyor

Dr. Yusuf Şentürk, havaların soğumasıyla birlikte artan gribal enfeksiyonlar için dikkatli olunması gerektiğini belirterek, doğru tedavinin iyileşme süresini kısalttığını söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Yusuf Şentürk, soğuk hava ile birlikte gribal enfeksiyonlarda yaşanan artışlardan korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmek adına bazı besinlerin mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirterek grip hastalığı hakkında bilgiler verdi.

Grip belirtileri

Şentürk, “İnfluenza adı verilen bir virüs nedeniyle meydana gelen genel vücut kırgınlığı ile birlikte kas ağrıları ve ateşle kendini gösteren, salgın yapan, bulaşıcı solunum yolu hastalığına grip denir. Grip, özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde görülmektedir. Kişide burun akıntısı, hapşırma, burun kaşıntısı, baş ağrısı, yüksek ateş, halsizlik, üşüme veya titreme gibi durumlar grip belirtileri arasında sıralayabiliriz. İş hayatında, okul hayatında, bilhassa hamile olan anneler arasında sıkça görülen bu hastalık, tedbir alınmadığı takdirde kötü sonuçlara yol açmaktadır. Grip virüsü olan kişilerin belli bir süre istirahat etmeleri ve çok fazla toplum içinde bulunmamaları önerilmektedir. Aynı zamanda grip olan kişilerle aynı havlu, mendil, makyaj malzemesi, bardak ve atkı gibi eşyaları kullanmaktan kaçınılmalıdır. Aksi halde grip virüsünün bulaşması daha kolay ve hızlı olacaktır” dedi.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinin önemine dikkat çeken Dr. Yusuf Şentürk, “Bu hastalık genellikle kişinin bağışıklık sistemine göre bir hafta içinde iyileşme göstermektedir. Bol sıvı alınmalı, yatak istirahati uygulanmalıdır. Ayrıca protein içeren beslenmenin yanında sebze ve meyve ağırlıklı gıdalar tercih edilmelidir. Karbonhidrat içeren besinler tercih edilmemelidir. Doğru bilinen bir yanlışı düzeltmek gerekirse antibiyotikler grip tedavisinde herhangi bir etkiye sahip değillerdir. Eğer gribin neden olduğu bir bakteriyel hastalık söz konusu ise antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Bu nedenle doğru tedavi için mutlaka bir uzman doktora başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.