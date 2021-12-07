Guatr ve tiroit nodüllerinde ameliyatsız tedavi: Ablasyon

Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Guatr ve tiroit nodüllerinde sıklıkla uygulanan tedavi ameliyattır. Ancak, cerrahi operasyonun zorlukları, genel anestezi gerektirmesi, komplikasyon riski (ses kısıklığı, kalsiyum düşüklüğü gibi) ve boyun gibi görünen bir bölgede kesi izi oluşturması nedeniyle son yıllarda alternatif yöntemler geliştirildi. Bu yöntemlerden biri de ablasyon tedavisidir” dedi.

Guatr ve tiroit nodüllerinin tedavisinde ameliyatsız yeni tedavi yöntemi olan lazer ve alkol ablasyonu tedavisinin detaylarını aktaran Medicana International Samsun Hastanesi Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Ablasyon, ameliyatsız bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, ağrısız ve ciltte iz bırakmaz. Yaklaşık olarak 15- 20 dakika sürer. Tedavi sonrası hızlıca günlük hayatınıza dönebileceğiniz konforlu bir tedavidir. Lazer ve alkol ablasyonu tedavisinde kesi yapılmaz sadece bir iğne deliğinden tedavi yapılır. Guatr ve nodüller, lazer, radyofrekans veya mikrodalga enerjisiyle ısıtarak küçültülür ve kistik (sıvı içeren) nodülleri ise alkol ile ablate edilir. Bu modern yöntemler ile ağrısız ve neştersiz olarak yapılan tiroit nodül tedavisi sonrasında hastalar ilaç kullanmazlar” ifadelerini kullandı.

Kimlere uygulanır?

Doç. Dr. Feyzi Gökosmanoğlu, “Ameliyat olmak istemeyen ya da ameliyat yüksek riskli, ameliyat olamayacak hastada tiroit nodülleri hastayı rahatsız ediyorsa ve/veya 2-3 cm'nin üstündeki nodüllere ve zehirli, zehirsiz guatr hastalarına uygulanan bir yöntem. Tekrarlamış papiller kanserde veya lenf nodu tutulumunda da uygulanabilir. Küçük boyutlu papiller tiroit kanserlerinde bu tedavi yöntemi güvenli ve etkili bir şekilde uygulanabiliyor” diye konuştu.