Gülcan Altan'dan Çerkes konseri

Samsun'da düzenlenen ‘Kafkas Ezgileri Konseri'nde sanatçı Gülcan Altan, Türkçe ve Çerkesçe şarkılar seslendirdi.

Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İlkadım Başkan Yardımcısı Lütfi Coşkun, Birleşik Kafkas Derneği Başkanı Neslihan İnan, Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Yılmaz Dönmez, Adige Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cevat Benk, Çerkes İş İnsanları Derneği Başkanı Rugan Üney ve Samsunlu Çerkesler yoğun ilgi gösterdi.

İlkadım Belediyesi tarafından desteklenen konserde sanatçı Gülcan Altan seslendirdiği Türkçe ve Çerkesçe şarkılarla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sanatçının söylediğiği parçalara davetliler de eşlik etti.

Sanatçı Altan, Çerkeslerin kültürlerinin yaşaması için daha çok Çerkes sanatkâr ve sanatçıya ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı. Konser sonrası ise Adige Kültür Derneği Başkanı Hatice Özer, sanatçıya ve ekibine çeşitli hediyeler verdi.