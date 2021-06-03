Dr. Mahmut Aydın'a İlkadım Merkez Rektörlük Ofisi'nde ziyarette bulundu. Gültekin, SAMÜ'nün hızla geliştiğini ve bölgenin gelişimine katkı sağladığını söyledi.

Başkan Gültekin: "Samsun Üniversitesi bölgemizin gelişimine katkı sağlıyor"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'la bir araya gelen heyet, proje kapsamında yer alan şehirlerdeki gelişimi ele aldı. Samsun Üniversitesi'nin bölge için akademik açıdan bir zenginlik olduğunu dile getiren Başkan Hakan Gültekin, "Samsun Üniversitesi gelişimini hızla sürdürüyor. Bölgemizin gelişimine katkı sağlaması bakımından bu durum son derece önemlidir. Samsun Üniversitesi ile sürekli diyalog halindeyiz. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Aydın hocamıza bizleri ağırladığı için teşekkür ediyoruz" dedi.

Rektör Aydın: "DOKAP'ın desteğini yanımızda hissetmek bizlere güç veriyor"

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, ziyaretleri için Başkan Hakan Gültekin ve Başkan Yardımcısı Şeref Demir'e teşekkürlerini iletirken, "Üniversitemiz 2018'de kurulmuş yeni bir üniversite olmasına rağmen 3 sene içerisinde elimizden gelen gayretin fazlasını göstererek kurumumuzu farklı alanlarda geliştirmeye çalışıyoruz. Bu gelişim aşamasında DOKAP gibi önemli bir kuruluşun desteğini yanımızda hissetmek bizlere güç veriyor. Samsun ve bölge adına yaptığımız atılımlarda ortak paydaş olarak DOKAP'la birlikte çalışmaktan mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak ve Genel Sekreter Doç. Dr. Salih Kesgin'in de hazır bulunduğu ziyaret, anı fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.