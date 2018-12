Gülten İmamoğlu'nun eserleri New York'ta

Dr. Gülten İmamoğlu, çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor. İmamoğlu, son olarak New York Sergisi ile bir kez daha resim sanatı tutkunlarıyla buluştu.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, sanatın en önemli merkezlerinden ABD New York'ta açtığı sergi ile bir kez daha 'çağdaş sanat'ın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu gösterdi. Sanatçının, ABD'nin diğer merkezlerinde ve Uzakdoğu'da önemli sanat fuarlarına da katıldığı, Saphira&Ventura Gallery'nin New York şubesinde gerçekleştirilen ve önemli koleksiyoncuların da yer aldığı sergi yoğun ilgiyle izlendi. Türkiye'nin New York Konsolosu Ece Yılmaz'ın da açılışında hazır bulunduğu sergi büyük ilgi gördü.

4'üncü yurtdışı sergisi

New York'taki bu etkinlik, ekim ayında Gallery NK küratörlüğünde Washington DC Gallery B'de de başka bir sergisi daha açılan sanatçının bu yılki 4'üncü yurtdışı sergisi. TÜYAP İstanbul'da gerçekleştirilen Uluslararası Artist 2018 28'inci Sanat Fuarı'nda da 10-18 Kasım tarihleri arasında da eserleri sergilenen sanatçının son sergisi Artgalerim Bebek'te 10 Aralık'a kadar devam edecek.

Sırada Singapur var

Prof. Dr. Gülten İmamoğlu, 15-26 Kasım tarihlerindeki sergisinin ardından dünyanın en önemli sanat fuarlarına katılma teklifi aldı. Sanatçı, Şubat 2019'da eserleriyle Singapur Artstage'da Türkiye'yi bir daha temsil edecek.