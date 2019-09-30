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Gurbetçi genç kazara tüfekle kendini vurdu

Almanya’dan Samsun’a tatile gelen 28 yaşındaki genç akrabalarının iş yerinde kurcaladığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendini vurarak hastanelik oldu.

Almanya'dan Samsun'a tatile gelen 28 yaşındaki genç akrabalarının iş yerinde kurcaladığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendini vurarak hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan bugün Samsun'a gezmeye gelen Tolga A. (28) akrabasının çalıştığı iş yerine gitti. Burada gördüğü av tüfeğini eline alıp kurcalayan Tolga A., tüfeğin kazara ateş alması sonucu kendini vurdu. Yüzünden, sol göğsünden, sağ kolundan ve bacağından yaralanan Tolga A. özel araçla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tolga A. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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