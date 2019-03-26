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Gurbetçi izne geldiği evinde ölü bulundu

Hollanda’dan memleketi Samsun’a izne gelen gurbetçi, evinde ölü olarak bulundu.

Hollanda'dan memleketi Samsun'a izne gelen gurbetçi, evinde ölü olarak bulundu.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hollanda'da yaşayan Mustafa Kemal Kelemci (48) 3 gün önce memleketi Samsun'a izne geldi. Mustafa Kemal Kelemci'nin kız kardeşi Filiz Varış ağabeyinden 3 gündür haber alamayıp telefonla da ulaşamayınca polise haber vererek yardım istedi. Eve giden polis, savcının talimatı doğrultusunda çilingir yardımıyla evin kapısını açınca Mustafa Kemal Kelemci'yi banyoda ölü olarak buldu. Gurbetçinin ölümü şüpheli bulundu. Ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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