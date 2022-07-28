Gurbetçi kadının altın kolyesini alıp kaçan şahıs tutuklandı

Almanya'dan izne gelen gurbetçi kadının yolda yürürken arkasından yaklaşıp boynundaki altın kolyeyi alıp kaçarken yakalanan kapkaç zanlısı tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi Şehir Kulübü yanında dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan izne gelen Emine İ.(54), yanında 2 kadın arkadaşı ile caddede yürürken Recep Ö.(23) arkadan ona yaklaştı. Kadının boynunda bulunan ve 2 bin euroya aldığı öğrenilen altın zincire takılı kolye, Recep Ö.(23) tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Kadının "Hırsız var. Yardım edin" diye bağırması üzerinde çevredeki vatandaşlar kapkaç zanlısının peşine düştü. Motosikletli bir genç kısa sürede Recep Ö.'yü yakaladı. Recep Ö. Gazi Polis Merkezi ekiplerine teslim edilirken, kapkaç sonucu çaldığı altın kolye de sahibine verildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan Recep Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Recep Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.