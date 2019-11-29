Gürcistan plakalı tırda 12 kilo esrar ele geçti: 3 gözaltı

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun-Ordu karayolunda yapılan operasyonda Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.