İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Gürcistan plakalı bir tırda yapılan aramada ele geçen 12 kilo 100 gram esrar ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ordu-Samsun kara yolunda yapılan operasyonda Gürcistan'dan İstanbul'a giden Gürcistan plakalı bir tırda yaptıkları aramada 5 paket halinde 12 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili Murat K., Cemil K. ve İsmail S. gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan 3 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.