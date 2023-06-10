Gürcistan'a arpa taşıyan tır Samsun'da alev alev yandı

Ukrayna'dan Gürcistan'a 20 ton arpa taşıyan tır, Samsun'da alev alev yandı.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesi Çakallı mevkisi Boğaziçi Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ukrayna'dan yüklenen 20 ton arpayı Gürcistan'daki bira fabrikasına götüren Ukrayna uyruklu Oleksandr Plysenko idaresindeki AA 1498 XH çekici, BH 0027 XF dorse plakalı tır, rampa aşağı inerken turbo patlaması sonucu araç motor kısmından alev aldı. Sürücü yolun kenarına aracını çekip canını zor kurtarırken, tırın çekicisi alev alev yandı. Yangın dorsedeki arpa çuvallarına da sıçradı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı Kavak İstasyon Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.