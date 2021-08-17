Güreş şenliklerinde selzedeler için yardım toplanacak

Samsun'un Alaçam ilçesinde ikincisi düzenlenecek olan "Tarım Festivali ve Güreş Şenlikleri"nde, Batı Karadeniz'deki sel felaketinde zarar gören vatandaşlar için yardım sandığı kurulacak.

Alaçam Ziraat Odası ve Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen “2. Tarım Festivali ve Güreş Şenlikleri” 18 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00'de Alaçam Geyikkoşan Yeni Güreş Alanı'nda yapılacak. Şenliklerde tertip komitesinin aldığı karar doğrultusunda alana 2 adet yardım kutusu koyularak elde edilen gelirin tamamı Batı Karadeniz Bölgesi'ndeki selde zarar gören vatandaşlara ulaştırılacak.

Alaçam Ziraat Odası Başkanı ve Ortaköy Muhtarı Hüseyin Bedir konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, “Tertip komitesi olarak almış olduğumuz karar doğrultusunda alana 2 adet yardım kutusu koyduk. Sandıklar yetkili 3 kişi tarafından tutanak ile teslim alınıp tutanak ile İlçe Kaymakamlığımıza teslim edilecek. Yardımlar, Alaçam Kaymakamlığı tarafından Batı Karadeniz Bölgesi'nde selde zarar gören vatandaşlarımıza ulaştırılacak" dedi.