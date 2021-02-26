Gut hastalığı iyi bir tedaviyle önlenebilir

Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, hastalığın tedavi ile kontrol altına alınmaması durumunda atakların tekrarlayarak eklemelerde hasar oluşturacağı ve ardından eklemlerde katılık ve hareket kısıtlılığı oluşabileceği uyarısında bulundu.

Bazı eklemlerde ani ve şiddetli gelişen ağrı, hassasiyet, kızarıklık, şişme ve sıcaklık artışı nöbetlerine neden olan bir hastalık olan gut, genellikle tek eklemi, sıklıkla da ayak başparmağını etkiliyor. VM Medical Park Samsun Hastanesi Romatoloji Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, gut hastalığında diz, ayak bileği, ayak, el, el bileği ve dirsek eklemlerinin de etkilenebileceğini vurguladı.

Herkesi aynı şekilde etkilemiyor

Gut hastalığının herkesi aynı şekilde etkilemediğini söyleyen Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, “Bazı insanlar hayatları boyunca bir tek atak geçirirler ve bundan başka hiçbir problem oluşmaz. Bazılarında ise zamanla eklemlerde hasara ve ağrıya yol açan şiddetli kronik ataklar görülür. Gutun kesin kür sağlanan bir tedavisi yoktur ancak iyi bir tedavi ile tamamen hastalık önlenebilir. Uygun tedavi alevlenme sıklığınızın azalmasına hatta alevlenmelerin tamamen kesilmesine ve eklem hasarlarının gelişmesine engel olabilir” dedi.

Ataklar aniden, hızlı bir şekilde gelişirler

Eklemde ani başlayan, sıklıkla 5-10 gün süren şişme ve ağrıya akut atak denildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Gürler, “Ataklar genellikle aniden, hızlı bir şekilde gelişirler. İlk atak sıklıkla mükellef bir akşam yemeğinin ardından gece gelişir. Uykuda, gece yarısı aşırı bir eklem ağrısı ile uyanabilirsiniz. Atak esnasında ani, şiddetli eklem ağrısı, eklemde şişme, eklem çevresindeki deride parlak kırmızı veya erguvani renk değişimi ve ciltte soyulmaya dikkat edilmelidir. Eklem etrafında aşırı hassasiyet-hatta yatak çarşafının değmesi bile bu alanda şiddetli ağrıya neden olabilir. Hastalıkta başlangıç yıllarında ataklar çok nadiren gelir. Ataklar arasında her şeyin normal olduğu, şikâyetlerin olmadığı bir dönem vardır. Eğer hastalık tedavi ile kontrol altında tutulmazsa ataklar daha sık gelir ve atakların süresi uzar. Tekrarlayan ataklar eklemlerinizde hasar oluşturur. Ataklardan sonra eklemlerinizde katılık ve hareket kısıtlılığı oluşabilir” şeklinde konuştu.

Gut ataklarını tetikleyen nedenler

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Gürler, gut ataklarını tetikleyen nedenleri de anlatarak “Aşırı alkol alımı, hatalı ve aşırı beslenme (aşırı kırmızı et tüketimi), cerrahi operasyon geçirme, ani, şiddetli hastalık hali, yanlış diyet, eklem travması, ilaç tedavileri (aspirin, idrar söktürücü ilaçlar) gut ataklarını tetikleyen sebeplerdir. Gut hastalığındaki ağrı ve şişmenin nedeni ürik asit kristallerinin eklemde birikmesidir. Ürik asit vücutta hücre döngüsü sonucu ortaya çıkan normalde bulunan bir maddedir. Kanda erimiş halde bulunur ve böbrekler yoluyla idrarla atılır. Gut hastalarında ürik asit düzeyi kanda çok yükselmiş olup, ürik asit kristalleri eklem ve diğer dokularda birikim yaparlar. Bu da eklemlerin zarı olan sinovyumda iltihaba neden olur” ifadelerini kullandı.