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Güven Timlerinden kaçamadı

Samsun’da Güven Timlerinin şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak istediği genç kaçmak isteyince kovalama sonucu yakalandı.

Samsun'da Güven Timlerinin şüphe üzerine kimlik kontrolü yapmak istediği genç kaçmak isteyince kovalama sonucu yakalandı. Gencin mahkemece arandığı ortaya çıktı.


Olay, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri devriye gezerken şüphe üzerine M.A.Ç. adlı gence kimlik kontrolü yapmak istedi. Polislerin durdurmak istediği M.A.Ç. kaçmaya başladı. Güven Timlerinin kovalamacası sonucu yakalanan M.A.Ç., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

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